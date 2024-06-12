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بعد انتشار فيديو له وهو "يسحل" عروسه ليلة زفافهما.. العريس يخرج عن صمته وهذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
12-06-2024 | 02:53
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اجتاح فيديو "صادم" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في مصر يوثق قيام عريس بتعنيف وسحل زوجته في حفل الزفاف، الا ان الشاب خرج عن صمته.

فقد قال محمد الهادي إن ما حصل معه "كان سحراً أسود" ظهر عليه في أول 10 دقائق من دخوله القاعة.

"قرأت لي قرآن وبعض الآيات"
كما أضاف أن "حمايا خبطني بوكس في وجهي لما شديت عروستي ووقعت مني"، مردفاً أن "خالتي الشيخة كانت موجودة وقرأت لي قرآن وبعض الآيات على إزازة مياه شربتها بقيت كويس وأفضل".

وأكد العريس، هو من مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنه بعدها أكمل الجميع اليوم بشكل طبيعي، وعندما ذهب مع زوجته إلى البيت أتى أكثر من شيخ وكان كلامهم نفس كلام خالته.
 
 
 
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أفضل الآن
كذلك لفت إلى أنه تحدث إلى حماه في اليوم التالي واعتذر منه وأخبره بكلام المشايخ.

وبيّن أيضاً أن حماه من طنطا وقد سأل مشايخ يعرفهم في المدينة وكان كلامهم مطابقاً لما أخبره به.

فيما ختم مؤكداً أنه وزوجته أصبحا بحال أفضل الآن، مقدماً اعتذاره لأهله وأقاربه وكل من كان حاضراً في الحفل.

"ما يعملش كده"
من جهتها قالت العروس بسمة حمدي في تصريحات لصحيفة "الشروق": "معمول لنا عمل، ومحمد جوزي ما يعملش كده"، مشددة على أنها وشريك حياتها يحبان بعضهما منذ أكثر من عام.

كما أضافت أنها تربطها علاقة حب كبيرة بزوجها ولم تكن تتوقع منه ذلك التصرف، غير أنها أشارت إلى أن ما حدث لها سببه "السحر والحسد وحقد بعض الموجودين بالقاعة".

يشار إلى أن الفيديو أثار غضباً واستياء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن السبب الذي يدفع عريساً لمثل هذا الفعل، بينما شدد آخرون على أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق يدفع عريساً لضرب وإهانة عروسه بمثل هذه الطريقة.(العربية)

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