أُدخِلَت إلى المستشفى... أوبرا وينفري تعرّضت لمشكلة خطيرة وهذا وضعها الصحيّ

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بعد 5 أشهر من استخدامها لإبر التنحيف بهدف إنقاص الوزن، تعرضت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري لمشكلة خطيرة في المعدة أدت إلى تغيبها عن لقاء تلفزيوني.وأوضحت مذيعة برنامج "CBS" جايل كينغ، أن أوبرا تغيبت عن لقاء كان من المفترض أن تظهر به للحديث عن إصدار جديد يخص المؤلف الأميركي ديفيد فروبلوسكي، الذي تم اختيار كتابه Familiaris لنادي أوبرا للكتاب بسبب إصابتها بمشكلة حادة في المعدة، ما أدى إلى دخولها المستشفى، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما أضافت الصديقة المقربة من أوبرا، أن الأخيرة كانت تعاني من التهاب المعدة والأمعاء أو ما يُعرف بـ"إنفلونزا المعدة"، مشيرة إلى أن صديقتها عانت الإسهال والغثيان والاستفراغ.وتابعت: "الأمر انتهى بها في المستشفى، بسبب الجفاف، واضطرت إلى الحصول على حقنة وريدية"، مؤكدة أن حالة أوبرا كانت خطيرة للغاية.وعن وضع أوبرا الحالي، بينت جايل أن صحة صديقتها تتحسن، كما طمأنت الجميع بأن أوبرا ستعود إلى البث التلفزيوني قريبا، مضيفةً "سوف تكون بخير، ستكون بخير". (العربية)