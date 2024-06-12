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عيد الفقراء.. اليوم العالمي للفلافل

Lebanon 24
12-06-2024 | 12:20
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يعتبر طبق الفلافل من بين الأطباق الأكثر شهرة في العالم، فوجوده لم يقتصر فقط على العالم العربي بل تعدّاه ليشمل مختلف البلدان حول العالم.

 وتعود أصول طبق الفلافل إلى مصر، واقترح البعض أن تاريخه يعود إلى العصور القديمة على الرغم من عدم وجود أي اشارات تدّل على وجوده في زمن الفراعنة.

 ورجّح البعض الآخر أن يكون المسيحيون الأقباط قد اخترعوا الفلافل كطعام خالي من اللحوم في الصوم الكبير.

 وأوضح المؤرخان بول بالتا وفاروق مردم بك أن طبق الفلافل لم يظهر في الأدب المصري إلا بعض الاحتلال البريطاني عام 1882.

وقال بالتا ومردم بك إن الضباط البريطانيين تذوقوا طعم كروكيت الخضار المقلية في الهند، وربما طلبوا من الطهاة المصريين إعداد نسخة منها باستخدام المكونات المحلية.

وأظهرت أدلة متفرقة أن الفلافل ظهرت في الإسكندرية التي كانت آنذاك الميناء الرئيسي للبلاد والموطن لتجمع القوات البريطانية والأوروبية، وكان الفول وهو مكونها الأساسي.

وانتشرت الفلافل لاحقاً في جميع أنحاء البلاد، واكتسبت شعبية كبيرة لدرجة أنها أصبحت تُعرف ببساطة باسم "الطعمية" أي "لقمة من الطعام" جنوبًا.

 ووصلت الفلافل إلى لبنان في عام 1933 ثم اليمن وصولاً إلى تركيا وغرباً نحو ليبيا مع تعديل بسيط على الوصفة الرئيسية.

( lbc)
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