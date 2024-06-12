Advertisement

منوعات

الدنمارك.. هذا ما عثرت عليه الشرطة أثناء بحثها عن دراجة مسروقة

Lebanon 24
12-06-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1211047-638538221421236928.jpeg
Doc-P-1211047-638538221421236928.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدى تحقيق في سرقة مفترضة طالت دراجة هوائية في كوبنهاغن إلى استعادة أعمال فنية كانت قد سُرقت خلال عملية سطو على معرض في نهاية آذار، على ما أعلنت الشرطة الدنماركية الأربعاء.

 في العاصمة الدنماركية، سُرقت أكثر من 17 ألف دراجة في عام 2023، بحسب تحقيق أجراه مجلس بلدية المدينة، في وضع يثير قلقاً لدى سكان كوبنهاغن. ويجهّز بعض راكبي الدراجات مركباتهم بنظام تحديد المواقع العالمي ليتمكنوا من رصد مكانها حتى بعد السرقة.

وقد قاد نظام "جي بي اس" الموضوع في الدراجة المسروقة الشرطة إلى عنوان في جنوب كوبنهاغن، حيث أجرى عناصرها عملية تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان "ما عُثر عليه في العنوان المعني يتخطى بكثير مجرد دراجة مسروقة".

 وأضافت "ضُبطت 11 دراجة نارية وكهربائية، يُعتقد أنها مسروقة، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الفنية التي سُرقت من معرض في كوبنهاغن في 31 آذار".

 وفي مكان الحادث، تم القبض على رجلين يبلغان 32 و40 عاماً للاشتباه في ارتكابهما السرقة مع أسباب مشددة للعقوبة. وتحققت الشرطة في كيفية حصولهما على الأعمال.

 وفي 31 آذار، سُرق ما بين 20 إلى 30 عملاً للفنان كريستيان فون هورنسليث من معرضه أثناء عملية سطو.

 وقال فريقه إنه تم العثور على 14 من هذه الأعمال أثناء مداهمات الشرطة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس". (lbc)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:20 | 2024-06-12
09:41 | 2024-06-12
08:50 | 2024-06-12
07:10 | 2024-06-12
06:55 | 2024-06-12
06:20 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24