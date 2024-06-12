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برجك اليوم

Lebanon 24
12-06-2024 | 22:56
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الحمل
قد تتلّقى خبراً جيداً يتعلّق بمسعى سابق أو بمشروع قديم طواه النسيان، لكنك تفاجأ بأمور تجعل حياتك المهنية قبلة الأنظار
الثور
قد يعني هذا اليوم المميز نجاحاً مالياً غير متوقع، ما يذهل أرباب العمل والزملاء فيلتفون حولك داعمين
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الجوزاء
يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض الشراكات من رسوم وعائدات أو ما شابه، وتسعى لتغطية العجز
السرطان
جاهد وثابر في سبيل تحقيق خططك وأهدافك، ولا تترك الضغوط والعراقيل تعيق عملك وتجنّب كل عمل مهم ومعقّد
الأسد
لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك لدى أرباب العمل
العذراء
يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوتراً وإرباكاً سرعان ما يزولان، ويراودك الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر
الميزان
تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبراً مفرحاً يكون بداية عمل أو مشروع جديد
العقرب
تشعر بالتغيير وتقدّم أفكاراً ناجحة وبنّاءة، أو تتحرر من قيود، فتذهب إلى مفاوضات ولقاءات وأسفا
القوس
تكثر المسؤوليات الملقاة على عاتقك وتتداخل بعضها مع بعض، لذا انصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة
الجدي
كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات
الدلو
عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام
الحوت
جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة
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