كان حلما لها منذ 100 عام.. وصول المعمرة الجزائرية إلى السعودية لأداء مناسك الحج (فيديو)

احتفت الخطوط السعودية بوصول المسنة الجزائرية الأكبر سناً "سارهودا ستيتي" إلى المملكة، لتحقيق حلمها بأداء مناسك الحج.



فقد وصلت السيدة البالغة من العمر 130 عاماً، عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية لأداء مناسك الحج.



وبينما كانت المسنة تردد كلماتها "الله يحمي السعودية أرضها ويحمي أولادها"، أكدت أن أداء مناسك الحج كانت حلما لها منذ 100 عام، وتحقق اليوم.

بعدما تجاوز عمرها الـ 130 عاما.. معمرة جزائرية تحقق حلمها بأداء مناسك الحج#العربية #العربية_في_الحج pic.twitter.com/Wz1Hz2aLNU — العربية (@AlArabiya) June 12, 2024 Advertisement

وأضافت أنها لا تستطع وصف مشاعرها وفرحتها، خصوصا وأنها حلمت بزيارة الكعبة المشرفة قبل وصولها أرض الحرمين.



بدورها، نشرت المجموعة السعودية على موقعها الرسمي على منصة "X" فيديو يظهر وصول الحاجة "سارهودا ستيتي" القادمة ضمن حجاج الجزائر عبر الخطوط السعودية. (العربية)







