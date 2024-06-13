Advertisement

منوعات

كان حلما لها منذ 100 عام.. وصول المعمرة الجزائرية إلى السعودية لأداء مناسك الحج (فيديو)

Lebanon 24
13-06-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1211165-638538606138122516.png
Doc-P-1211165-638538606138122516.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفت الخطوط السعودية بوصول المسنة الجزائرية الأكبر سناً "سارهودا ستيتي" إلى المملكة، لتحقيق حلمها بأداء مناسك الحج.

فقد وصلت السيدة البالغة من العمر 130 عاماً، عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية لأداء مناسك الحج.

وبينما كانت المسنة تردد كلماتها "الله يحمي السعودية أرضها ويحمي أولادها"، أكدت أن أداء مناسك الحج كانت حلما لها منذ 100 عام، وتحقق اليوم.
 
Advertisement
 
وأضافت أنها لا تستطع وصف مشاعرها وفرحتها، خصوصا وأنها حلمت بزيارة الكعبة المشرفة قبل وصولها أرض الحرمين.

بدورها، نشرت المجموعة السعودية على موقعها الرسمي على منصة "X" فيديو يظهر وصول الحاجة "سارهودا ستيتي" القادمة ضمن حجاج الجزائر عبر الخطوط السعودية. (العربية)



منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:26 | 2024-06-13
23:36 | 2024-06-12
22:56 | 2024-06-12
15:00 | 2024-06-12
12:20 | 2024-06-12
09:41 | 2024-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24