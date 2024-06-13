بسبب "واتسآب".. امرأة في الامارات ترفع دعوى ضد رجل وتطالبه بمبلغ خيالي!

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قدمت امرأة في الإمارات شكوى قضائية ضد رجل مطالبة إلزامه بدفع مبلغ (100 ألف درهم) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، بعد مراسلته لها عبر تطبيق "واتساب" ما تسبب لها بمشاكل مع زوجها.وأقامت المرأة دعوتها القضائية، مطالبة بإلزام الرجل بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحامي، مشيرة إلى أنه "أرسل إليها رسالة على "واتساب" سببت لها مشكلات مع زوجها، إذ هجرها هي وابنها" وقد تمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي.وقضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الرجل بأن " يقدم إلى امرأة 20 ألف درهم تعويضا عن أضرار معنوية أصابتها، بعد مراسلته لها عبر تطبيق "واتساب".وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفق قانون المعاملات المدنية "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"، مشيرة إلى أن "الثابت من الحكم الجزائي إصابة المدعية في شعورها بسبب خطأ المدعى عليه، ما ترى معه المحكمة أحقيتها في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها".(روسيا اليوم)