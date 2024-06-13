"صالون تدليك" فريد من نوعه.. إستجمام للأبقار قبل عيد الأضحى (صور)

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يقوم سوماروان البالغ من العمر 45 عاما، بتدليك الأبقار داخل صالون صغير في عاصمة إندونيسيا جاكرتا، استعدادا لتقديمها كأضحية في العيد.ويستخدم سومروان مستحضرا مخصصا للبشر على أي بقرة تبدو بحالة صحية سيئة لتسريع عملية شفائها، ويقول إن "أحد شروط تقديم البقرة كأضحية أن تكون بصحة جيدة".ويفترض أن تكون هذه البقرة البالغة من العمر عامين في أفضل حالاتها لبيعها كأضحية في عيد الأضحى.ولجذب الزبائن ورفع المبيعات تقول ميتا زوجة كاستونو، إنها نشرت مقاطع فيديو قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الأبقار خلال تدليكها في مقصورة صغيرة مع لافتة "صالة تدليك للبقر" في الخلفية.وتضيف: "نريد أن نستقطب الزبائن بالاعتماد على شيء فريد من نوعه، وأن نظهر معاملتنا الجيدة للحيوانات".كما تشير الى أن كسب المال ليس همهم الوحيد وأن ما يقومون به مرتبط بالطقوس الدينية، وليس دافعهم الأساسي تحقيق أرباح كبيرة.