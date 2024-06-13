تحرّش بالفتيات في مصر.. مدرب "كيك بوكسينغ" شهير استغل تلميذاته

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مدرب شهير لرياضة "الكيك بوكسينغ" بعد اتهامه بالتحرش بالفتيات.



وقال أهل فتاة في بلاغ مقدم للشرطة إن المدرب "أ. ز" الشهير بـ"زاك"، قام بالتحرش بابنتهم وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب، وأوهمها أن هذا يندرج تحت قواعد اللعبة.

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ونشرت صفحة مبادرة "تكلمي Speak up" على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهي مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف والتحرش، تفاصيل عن الواقعة، حيث ساعدت المبادرة أهل الفتاة في عمل البلاغ، حيث كان المدرب يحرص على تحذير ضحاياه من إخبار أي شخص حتى أسرهم بما يحدث معهن خلال التدريب.



واستهدف المدرب المتحرش الفتيات الصغيرات من سن 13 إلى 18 عاما، وكان يهدد الفتيات ويضغط عليهن إذا حاولت إحداهن التكلم عما يحدث أثناء التدريب، وأنه كان يقنع الفتيات أنهن شركاءه في الخطأ.



وقررت جهات التحقيق المختصة حبس المدرب 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات في القاهرة. (العربية)