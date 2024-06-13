ما حصل غريب.. رجل يعثر على إصبع بشري بداخله مسمار في "آيس كريم"!

عثر رجل هندي على إصبع بشري في الآيس كريم الذي طلبته أخته عبر الإنترنت، وفقاً لقناة News9Live الهندية.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن الطبيب أورليم براندون سيراو، البالغ من العمر 26 عاما من مومباي، اتصل بالشرطة يوم الخميس 13 حزيران وقال إنه قرر بعد الغداء قرر أن يتناول مخروط الآيس كريم الموجود في الثلاجة وبدأ بتناوله، وسرعان ما اكتشف قطعة الإصبع وبداخلها مسمار.

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وبعد اكتشاف الأصبع لم يكتف الرجل بإبلاغ الشرطة فحسب، وإنما كتب رسالة على إحدى الشبكات الاجتماعية تتضمن شكوى ضد الشركة المصنعة للآيس كريم، وحتى الآن لم يكن هناك رد فعل على الرسالة الأخيرة.

وبحسب الطبيب الهندي، في وقت سابق من ساعات النهار طلبت أخته الآيس كريم مع منتجات أخرى عبر خدمة التوصيل بواسطة الإنترنت.



وفتحت الشرطة قضية جنائية بموجب ثلاث مواد وأرسلت الحلوى والإصبع الذي عثر عليه فيها للمختبر لفحصهما والتحقيقات ما زالت مستمرة.