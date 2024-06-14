وفاة طفل بطريقة مأساوية.. ما حصل معه جريمة قتل واليكم هوية الفاعل

في الساعات التي تلت وفاة الصبي البالغ من العمر 13 عاماً في آذار، بدأت شرطة ألاباما التحقيق في "الظروف المشبوهة" المحيطة بوفاته.

وفي التفاصيل، تبحث شرطة برمنغهام الآن عن والدة الصبي، سيرينا ستاركي، 53 عامًا، المتهمة بالقتل فيما يتعلق بوفاته.

في حوالي الساعة 7:20 صباحًا يوم السبت 2 آذار، تقول الشرطة إنه تم إرسال المستجيبين الأوائل إلى فندق Extended Stay America في برمنغهام، ألاباما، حيث كانت تعيش ستاركي وابنها المراهق أستون ستاركي.

وأعلنت وفاة أستون، الذي تقول الشرطة إنه مصاب بمتلازمة داون، في مستشفى محلي. هناك، أطلق محققو جرائم القتل تحقيقًا غير سري في الوفاة.

وبشكل منفصل، بدأت إدارة الموارد البشرية في مقاطعة شيلبي – وهي وكالة شاملة لخدمات حماية الطفل – أيضًا التحقيق في وفاة الطفل، حسبما أكدت إدارة شرطة برمنغهام في بيان صحفي لمجلة PEOPLE.

ثم، في وقت سابق من هذا الشهر، عاد تقرير تشريح جثة أستون ليكشف أنه توفي نتيجة لسوء التغذية والجفاف، الذي تفاقم بسبب الإهمال. طريقة وفاته اعتبرت جريمة قتل.

وأثناء إقامتهما في برمنغهام، ألاباما، في العام السابق لوفاة أستون، كانت الأم والابن يتنقلان كثيرًا، وفقًا لموقع AL.com.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن السلطات أن الطفل البالغ من العمر 13 عامًا والذي ولدت في فلوريدا، لم يكن تذهب إلى المدرسة في برمنغهام وربما لم يتم فحصه من قبل طبيب أبدًا.

وتزعم الشرطة أن ستاركي ظلت هاربة منذ صدور مذكرة القتل في وقت سابق من هذا الشهر. (lbc)