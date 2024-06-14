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فنون ومشاهير

بعد مرور يومين على زواجهما عارضة عربية طلبت الطلاق من زوجها.. اليكم السبب

Lebanon 24
14-06-2024 | 23:00
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أقدمت شابة تعمل كعارضة في مصر، على رفع قضية خلع على زوجها بسبب اكتشافها أنه أصلع.

 وقالت المحامية نهى الجندي، إن موكلتها "تعرضت لصدمة بعد زواجها بيومين، حينما اكتشفت أن زوجها أصلع، وأنه كان يرتدي شعرا مستعارا يتم لصقها على الرأس لتبدو ثابتة وطبيعية طوال فترة الخطوبة، بل إنه كان يتباهى بشعره الناعم".

 ونشبت مشاجرة بين الزوج الذي يعمل مهندسا وبين عروسه بعد أن اتهمته بالخداع والكذب، حيث أقدم على تعنيف زوجته وضربها وإهانتها بحسب ما وصفت المحامية.

 وتركت العارضة منزل زوجها بعد 4 أيام فقط من الزواج، بعد أن طلبت الطلاق بسبب كذب وخداع الزوج وإهانته لها، إلا أن انتظارها طال من دون موافقته على تطليقها، ما دفعها لرفع دعوى خلع ضده أمام محكمة الأسرة.

وأصدرت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس حكمها بخلع الزوجة من زوجها قبل أيام، إلا أنه لم يحكم بعد في قضايا تبديد منقولات حيث يرفض الزوج إعطاء زوجته أثاثها ومنقولاتها حتى الآن.

( lbc)
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