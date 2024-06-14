الحمل

حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفادياً لبعض الأخطاء وقصر النظر، وتحاشي الفخاخ التي قد تنصب لك

الثور

يبدأ ساتورن بالتراجع نحو العقرب، ما قد يولد جواً نفسياً ضاغطاً، قد لا يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك

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الجوزاء

يتراجع ساتورن نحو العقرب، ما يجعل جو العمل دقيقاً جداً، وقد تتوقع رداً لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج

السرطان

يتراجع ساتورن نحو العقرب، ويلوح بإيجابيات ويواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرواد

الأسد

تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص

العذراء

يوم جيّد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد محلياً وخارجياً

الميزان

تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكن ظروفاً خارجية تؤثر في أدائك اليوم

العقرب

إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة

القوس

تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم

الجدي

يتراجع ساتورن نحو العقرب فتستعيد مشروعاً قديماً وتخف وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور كلياً

الدلو

لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى

الحوت

يبدأ كوكب ساتورن بالتراجع نحو العقرب، فيخف الضغط، وقد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك ازمة لشدة توترك