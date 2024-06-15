ما حصل في مدينة الملاهي مرعب.. علقوا على ارتفاع 30 متراً رأساً على عقب!

أنزل رجال الإنقاذ 28 شخصا كانوا عالقين رأسا على عقب على ارتفاع يزيد على 30 مترا، في لعبة بولاية أوريغون الأميركية.



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وقال شاهد العيان كريس رايان إنه وزوجته كانا على وشك ركوب اللعبة، عندما لاحظا أنها عالقة، مضيفاً أنه سمع الناس يقولون: "يا إلهي، لقد انقلبوا رأسا على عقب"، وسمع بعد ذلك عبر مكبر الصوت أن الحديقة مغلقة، وأن الزوار يجب أن يخلوا المكان. وفي بيان، ذكرت حديقة أوكس الترفيهية في بورتلاند أن شخصا يعاني حالة طبية سابقة نقل إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد توقف لعبة "أتومز فير".وقال شاهد العيان كريس رايان إنه وزوجته كانا على وشك ركوب اللعبة، عندما لاحظا أنها عالقة، مضيفاً أنه سمع الناس يقولون: "يا إلهي، لقد انقلبوا رأسا على عقب"، وسمع بعد ذلك عبر مكبر الصوت أن الحديقة مغلقة، وأن الزوار يجب أن يخلوا المكان.

وعندما توقفت اللعبة، اتصل موظفو الحديقة على الفور بخدمات الطوارئ، التي وصلت بعد حوالي 25 دقيقة.



وقالت إدارة الإطفاء والإنقاذ في بورتلاند على "إكس"، إن رجال الإطفاء عملوا مع المهندسين في الحديقة لإنزال اللعبة يدويا، لكن الطواقم كانت تستعد لإجراء عملية إنقاذ بالحبال إذا لزم الأمر.





وأوضحت الحديقة في بيان أن عمال الصيانة تمكنوا من إعادة اللعبة إلى موضع التفريغ بعد دقائق، مضيفة أنها تعمل منذ عام 2021 ولم تشهد أي حوادث سابقة.



وقالت إنها ستعمل مع الشركة المصنعة ومفتشي الولاية لتحديد سبب توقف اللعبة، التي ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وأوضح البيان: "نعرب عن تقديرنا العميق لموظفينا لاتخاذ إجراءات سريعة، مما أدى إلى نتيجة إيجابية اليوم، كما نشكر بقية ضيوف الحديقة الذين اتبعوا التوجيهات بسرعة لإخلاء المكان لإفساح المجال للمستجيبين للطوارئ للتعامل مع الموقف".