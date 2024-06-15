Advertisement

منوعات

من أعلى كوبري على النيل.. شاب مصري يضع حدا لحياته ويترك رسالة مؤثرة لوالدته

Lebanon 24
15-06-2024 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1212191-638540808457294439.jpg
Doc-P-1212191-638540808457294439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم شاب مصري يوم السبت على وضع حد لحياته من أعلى كوبري في مياه نهر النيل بإمبابة شمال محافظة الجيزة.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن شابا قفز من أعلى كوبري في نهر النيل وغرق في المياه.
Advertisement
وعلى الفور وجه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة فريقا أمنيا لكشف ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب شديد وقام بالقفز في مياه نهر النيل بإمبابة.
كما كشفت التحقيقات أن الشاب ترك رسالة مؤثرة لوالدته كتب فيها "سامحيني يا أمي" وطلب منها أن تعذره وتسامحه.
وبسؤال أسرته أكدت أنه لا يوجد شبهة جنائية في الحادث وأن الشاب قام بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل كونه يمر بحالة اكتئاب نفسية شديدة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:47 | 2024-06-15
12:26 | 2024-06-15
11:28 | 2024-06-15
11:22 | 2024-06-15
09:45 | 2024-06-15
05:35 | 2024-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24