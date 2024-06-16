ركاب طائرة طالبوا "بنزول" طفل ووالده.. اليكم ما حدث (فيديو)

تم طرد مسافر يبلغ من العمر عشر سنوات من طائرة في كولومبيا بعد أن أصيب بنوبة غضب عندما طُلب منه ربط حزام الأمان استعدادًا للإقلاع.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، فشل الطفل في الاستجابة لتعليمات الطاقم وتوسلات والديه، ما جعل القبطان يضطر إلى العودة إلى البوابة الرئيسية.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استمر الوضع لأكثر من ساعة قبل أن يتدخل الأمن لطرد الطفل ووالده.

وصرحت مضيفة الطيران للركاب: "أعزائي الركاب، أبلغناكم سابقًا أنه إذا لم يتم الالتزام باللوائح، فلن نتمكن من بدء الرحلة. نحن الآن ننتظر من الركاب الذين لا يلتزمون بالقواعد أن ينزلوا من الطائرة."

وتفاعل الركاب بقسوة مع الطفل ووالده، حيث صرخوا على الأب ليطلبوا منه النزول. وفي النهاية، وصل أفراد الأمن واصطحبوا الثنائي خارج الطائرة. بينما دعم معظم الركاب قرار شركة الطيران، دافعت امرأة واحدة عن الطفل قائلةً: "لديه حقوق، إنه طفل."

(lbc)