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غضب واسع.. بقرة شاردة دهستها الشرطة مرتين (فيديو)

Lebanon 24
16-06-2024 | 02:30
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موجة غضب وانتقادات فجرها فيديو وصف بالمقزز لسيارة شرطة تدهس بقرة شردت وتفلتت من عقالها، وراحت تهيم في الشوارع ليلاً ببلدة ريفية في مقاطعة سوراي جنوب إنجلترا.

 فقد تداول العديد من المغردين على منصة إكس خلال الساعات الماضية فيديو البقرة المسكينة، بعد أن صدمتها سيارة الشرطة، فخرت تحت عجلاتها، دون حيلة.

 فيما وصف العديد من البريطانيين هذا التصرف بالمشين وغير المقبول، مطالبين بمحاسبة الشرطيين المسؤولين. 

ما دفع شرطة سوراي إلى إصدار بيان على حسابها في إكس مساء أمس أوضحت فيه ما جرى، وكيف شردت البقرة ليلاً مثيرة الرعب في نفوس المارة.

 إلا أنها أكدت في الوقت عينه أنها فتحت تحقيقًا داخليًا في الأمر، واعدة بإحالة القضية إلى هيئة مراقبة الشرطة المستقلة.

 أتى ذلك، بعدما طالب وزير الداخلية جيمس كليفرلي، بتفسير عاجل لهذا الحادث الذي أظهر سيارة الشرطة تدهس البقرة وتصدمها مرتين على التوالي.

 وأدان جيمس كليفرلي هذا الإجراء ووصفه بأنه "غير ضروري وشديد الوطأة" بعد ظهور لقطات تظهر سيارة شرطة وهي تدهس البقرة مرتين.

 في حين وصف العالم البريطاني كريس باكهام الضباط المتورطين في الحادثة بالـ "وحوش". (العربية)

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