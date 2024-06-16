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الأميرة كيت تلتقط صورة للأمير ويليام وأطفالهما في عيد الأب: "نحبّكَ يا أبي"

Lebanon 24
16-06-2024 | 11:12
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نشر أبناء وريث العرش البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت أميرة ويلز رسالة وصورا بمناسبة عيد الأب، الأحد، قائلين "نحبك يا أبي".
وتظهر الصورة الأطفال الثلاثة، وهم الأمير جورج (10 أعوام) والأميرة شارلوت (9 أعوام) والأمير لويس (6 أعوام)، وهم يعانقون والدهم الأمير وليام على أحد الشواطئ. وتم التقاط الصورة من الخلف وهم جميعا ينظرون إلى البحر.
وكُتب في تعليق على الصورة بعد الإشارة إلى أن الأميرة كيت هي التي التقطتها: "نحبك يا أبي. عيد أب سعيد"، متبوعا بقلبين باللون الأحمر والأحرف الأولى من أسماء الأطفال الثلاثة.



وتم نشر الصورة بعد يوم من ظهور أميرة ويلز علانية للمرة الأولى منذ أن كشفت عن خضوعها للعلاج من السرطان في كانون الاول.
وانضم وليام وكيت وأطفالهما للملك تشارلز وأعضاء آخرين في العائلة الملكية في شرفة قصر بكنغهام بعد مشاهدة عرض عسكري احتفالا بعيد ميلاد الملك الرسمي.
 

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وقضت الأميرة كيت (42 عاما) أسبوعين في المستشفى في يناير بعد أن خضعت لجراحة كبيرة في البطن.
وأعلنت بعدها بشهرين في رسالة مصورة أن الفحوص كشفت عن وجود ورم سرطاني وأنها تتلقى علاجا كيميائيا وقائيا.
وما زالت أميرة ويلز تخضع للعلاج، لكنها قالت في بيان الجمعة إنها تمكنت من حضور حدث عام لأن حالتها تتحسن بشكل جيد، لكنها أشارت أنها لم تتخطى بعد خطر المرض تماما.
وفي منشور آخر، الأحد، شارك الزوجان صورة لوليام وهو طفل يلعب كرة القدم مع والده. (سكاي نيوز)
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