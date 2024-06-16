الحمل

تبحث عن مصادر ماليه جديدة تمول بها استثماراتك، فكن مستعداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب منك الكثير من الصبر

الثور

ابتعد عن الأخطار وعن المواجهات والحوارات العقيمة، وكن متحفظاً ومتأنياً أمام بعض الأمور المطلوب منك تنفيذها

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الجوزاء

يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا سيكون مفيداً في كل المجالات اليوم، وخصوصاً على الصعيد المهني

السرطان

أنصح لك عدم الانفعال وتمالك النفس إذا أردت النجاح في عملك، هنالك بعض الضغوط وهذا شيء أكيد

الأسد

يوم إيجابيّ لأنّه خال من الظروف الضاغطة، وبالتالي تسود يومك أجواء لطيفة ومشجّعة ومريحة على مختلف الصعد

العذراء

العدائية تولّد خلافات غير مبرّرة، لذلك من المستحسن أن تعيد النظر في بعض القرارات قبل فوات الأوان

الميزان

يسلّط هذا اليوم الضوء عليك أو يزيد من قدراتك، فتشعر بالفخر والاعتزاز، وتتفوق على الجميع

العقرب

تكون سبّاقًا في عملك، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء مشروع جديد

القوس

تجنّب النزاعات مع الزملاء وخصوصاً إذا كانوا من مواليد السرطان، الميزان أو الجدي

الجدي

يحمل هذا اليوم وعوداً وسعادة ما وانتصاراً على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر

الدلو

تحاش التصريح بأفكارك، وحاول التكتم والعمل بصمت، وفكّر جيداً قبل أي تصرّف يمكن أن تندم عليه لاحقاً

الحوت

أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح