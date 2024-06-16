وفاة كابتن طائرة خلال رحلة يُثير ذعرا بين الركاب.. وهذا ما فعله مساعده (فيديو)

حادثة مأساوية شهدتها طائرة مصرية قبل أيام، حيث أعلن مساعد الطيار وفاة قائد الطائرة خلال الرحلة، ما أثار ذعرا بين الركاب.



وأعلن مساعد إحدى الطائرات المصرية التابعة لإحدى الشركات الخاصة والقادمة من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، يوم الأربعاء الماضي، وفاة قائد الرحلة الطيار حسن يوسف عدس.

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إذ توفي الطيار إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة رقم NE130، وعلى الفور تم تحويل مسار الرحلة إلى مطار جدة بعد تدهور حالة الطيار الصحية بشكل مفاجئ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.





يعاني من السمنة

من جانبه، قال أحد أصدقائه المقربين لـ"العربية" إن الطيار الراحل من القاهرة ولم يتزوج بعد، وكان يقود رحلة تابعة لشركة خاصة أخرى غير التي يعمل بها، موضحاً أن مساعد الطيار ربما أعلن وفاته حتى يعلم الركاب سبب هبوط الطائرة اضطراريا في جدة ولم يهدف لإخافتهم.



كما أضاف أن شقيق الطيار كان قد توفي منذ فترة قريبة، كما كان يعاني من السمنة ومضاعفاتها.



في حين نعت الشركة الخاصة التابعة لها الطائرة، وهي شركة سكاي فيجن، ‏الطيار، فيما شيعت جنازة الطيار في جنازة مهيبة من منطقة شيراتون بالقاهرة.(العربية)







