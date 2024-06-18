منحوتة لنفرتيتي وزوجها تشغل رواد مواقع التواصل.. ما قصّتها؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها لمنحوتة صنعها المصريّون القدماء تمثّل "حبّ الملك إخناتون لزوجته نفرتيتي".وحققت الصورة آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشارها بهذه الصيغة في اذار 2024.ويظهر البحث عن الصورة أنها منشورة على موقع متحف الرمال الياباني الذي يتخذ من مدينة توتوري اليابانية مقراً له.والمنحوتة صنعت بالرمال وشكلت واحدة من مجموعة منحوتات رمليّة عرضت في المتحف ضمن معرض فني عن الحضارة المصرية في الفترة بين تموز 2022 وحتى كانون الثاني 2024.