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جاءت بحثاً عن فريسة تلتهمها... فيديو لسمكة قرش أرعبت رواد شاطئ إسباني

Lebanon 24
18-06-2024 | 00:59
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أغلقت الشرطة الإسبانية شاطئ "غران كناريا" الشهير، بعد أن أرعبت سمكة قرش يبلغ طولها نحو مترين ونصف المتر، السكان المحليين والمصطافين.
وفي مقطع مصور، سُمع صراخ المتواجدين على الشاطئ، عندما اقتربت السمكة الكبيرة منهم بسرعة، والتي كانت زعنفتها بارزة خارج الماء، بحسب ما أورده موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وهرعت الشرطة الإسبانية إلى الشاطئ مطلقة الإنذار، حيث تم رفع العلم الأحمر لمنع اقتراب الأفراد وتعريض حياتهم للخطر.
 
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وأظهرت لقطات من مكان الحادث أطفالا وهم يركضون بحثًا عن الأمان بينما كانت سمكة القرش تسبح باتجاه الشاطئ قبل أن تعود أدراجها في اللحظة الأخيرة بعد أن كادت تعلق في الرمال.
وبينت الصور المتداولة، مدى اقتراب السمكة من الشاطئ، وكأنها جاءت بحثاً عن فريسة تلتهمها.
وقالت فتاة صغيرة كانت في الماء عندما ظهرت سمكة القرش لمحطة تلفزيون محلية: "بدأ المنقذ في إطلاق صافرته ويشير إلى أنه يجب على الجميع الخروج من الماء ونظرت حولي ورأيت زعنفة القرش تقترب مني".

وأضاف آخر: "لقد رأينا الزعنفة في الماء وبدأنا في التحرك بأسرع ما يمكن".
يذكر أن عدة مناطق ساحلية، شهدت في الفترة الأخيرة اقترابا لـ أسماك القرش المفترسة، التي يبدو أن عوامل تغّير المناخ قد أثرت على طبيعة حياتها، وسلوكها المعتاد. (العربية)
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