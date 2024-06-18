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بسبب صاعقة.. نفوق أكثر من 50 خروفا (صور)

Lebanon 24
18-06-2024 | 07:11
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أدت ضربة صاعقة إلى نفوق أكثر من 55 خروفا وبقرة في منطقة أبزيليلوفسكي في باشكيريا جنوب روسيا.
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وأوضحت بلدية المنطقة أنه "في قرية تويشيفو، نفق 55 خروفا وبقرة واحدة بسبب صاعقة بينما كانت متواجدة تحت شجرة تختبئ من الحرارة".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية عن بوادر إعصار جنوبي باشكيريا، بالإضافة إلى رياح قوية هدمت سطح مدرسة. (روسيا اليوم)
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