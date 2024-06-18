بسبب صاعقة.. نفوق أكثر من 50 خروفا (صور)

أدت ضربة صاعقة إلى نفوق أكثر من 55 خروفا وبقرة في منطقة أبزيليلوفسكي في باشكيريا جنوب روسيا.

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وأوضحت بلدية المنطقة أنه "في قرية تويشيفو، نفق 55 خروفا وبقرة واحدة بسبب صاعقة بينما كانت متواجدة تحت شجرة تختبئ من الحرارة". وأوضحت بلدية المنطقة أنه "في قرية تويشيفو، نفق 55 خروفا وبقرة واحدة بسبب صاعقة بينما كانت متواجدة تحت شجرة تختبئ من الحرارة".