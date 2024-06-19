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فنون ومشاهير

ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:12
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أوقفت مُقدّمة البرامج والممثلة كارين سلامة، تصوير برنامجها، بعدما تلقّت إتّصالاً من إدارة المدرسة.
 
 
وتبيّن أنّ زوجها جوني نَسِيَ إبنه في المدرسة.
 
 
واتّصلت سلامة على الفور بزوجها، وقالت له "جوني وين صرت؟ الصبي لحالو، بدن يفلوا، أنا على الهواء".
 
 
وبعدما أنهت المُكالمة الهاتفيّة مع زوجها، قالت كارين مُمازحة: "ما نسي حدا بس إبنو"، وسط تصفيق الجمهور. (رصد لبنان24)
 
 
 
 
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