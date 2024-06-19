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جمعهما دار المسنين.. قصة حب غريبة بين شابة عشرينية وعجوز

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:06
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تزوج رجل صيني يبلغ من العمر 80 عاما من فتاة تصغره بـ 57 عاماً حيث تبلغ من العمر 23 عاما بعد أن وقعا في الحب بعد لقائهما في دار المسنين.
وبحسب تقارير صحافية، فإن القصة وقعت في مقاطعة هيبي الصينية، حيث التقت الفتاة التي تدعى شياو فانغ، والتي كانت تعمل في دار للمسنين، بحب حياتها في رجل مسن يدعى السيد لي، وسرعان ما أصبح الثنائي صديقين مقربين وفي النهاية تحولت الصداقة إلى قصة حب رومانسية وقررا الزواج، على الرغم من عدم موافقة عائلتها على علاقتها.
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وكشفت الفتاة أن سبب انجذابها إلى لي كان نضجه وثباته وحكمته، حيث وقع لي في حب شياو بسبب حيويتها ولطفها الشبابي.

وأقام الزوجان مؤخراً حفلاً بسيطاً بمناسبة زفافهما، غير أنه غاب عنه جميع أفراد أسرتي العروسين لرفضهما للزيجة غير المتكافئة من وجهة نظرهم. (السومرية)
 
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