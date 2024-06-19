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عملية مُتقنة ومُثيرة.. إليكم تفاصيل أهم عملية غش عبر "الذكاء الإصطناعي"

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:56
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تم القبض على مجموعة من الطلاب من تركيا وهم يستخدمون التكنولوجيا المتقدمة المتمثلة بالذكاء الإصطناعي للغش، إذ بحسب تقرير لوسائل إعلام تركية، فإن هذه هي أول حالة غش معروفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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وكشفت إدارة شرطة "إسبرطة" أن الطالب قام بوضع نظام متطور للغش في إمتحان جامعي، إذ قام بتثبيت جهاز توجيه في نعل حذائه كان متصلاً بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، كان لديه هاتفه الذكي الذي أخفاه، بالاضافة إلى كاميرا عالية الدقة مخبأة في زر قميصه، وسماعة رأس صغيرة في أذنه.
 
وقامت الكاميرا الموجودة على زر قميصه بمسح ورقة الأسئلة، وقام الهاتف الذكي بالوصول إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات. ثم استمع إلى الإجابات من خلال سماعة الرأس. هذا التنسيق المثالي بين الأجهزة مكنه من تحديد أجوبة الامتحانات، حيث صُدم مسؤولو الشرطة عندما اكتشفوا عملية الغش المتقنة.
 
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم التكهن بأن الطالب كان يستخدم "ChatGPT"، على الرغم من عدم ذكر خدمة الذكاء الاصطناعي المحددة. وجذب سلوك الصبي المشبوه أثناء الامتحان انتباه المعلمين، مما أدى إلى اعتقاله من قبل الشرطة. وذكر التقرير كذلك أن شخصا آخر ساعده في الغش وتم القبض عليه أيضا. (news18)

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