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لحظة رومانسية تتحول إلى مأساة.. الأمواج تختطف شابة من بين أحضان حبيبها (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:00
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جرفت الأمواج شابة عشرينية بينما كانت تتجوّل على طول الشاطئ مع حبيبها في مدينة سوتشي الروسية، وانتشر مقطع الفيديو الذي وثّق اللحظة المرعبة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأظهر الفيديو الشابة مع حبيبها أثناء استمتاعهما بوقتهما مع الأمواج، وكانا يداعبان بعضهما البعض بشكل عفوي ورومانسي ولكن الأمواج القوية أطاحت بهما فجأة، ما تسبب بجرف الشابة بينما كان يكافح صديقها لإنقاذ نفسه.

وانتهى الفيديو المؤلم بظهور الرجل في حالة ذهول واضح حيث كان يبحث عن صديقته وسط الأمواج القوية والمضطربة.

وشارك أحد مستخدمي منصة إكس، كولين روج، مقطع الفيديو وكتب: "جُرفت امرأة إلى البحر بينما حاول صديقها المساعدة في إنقاذها في سوتشي، روسيا. حاول الرجل إنقاذها ولكن بعد فوات الأوان".

(lbc)
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