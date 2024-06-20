صورة... العثور في مقبرة رومانية على أقدم نبيذ في العالم

عُثر على أقدم نبيذ في العالم، عمره حوالي ألفي عام، في مقبرة رومانية أثناء أعمال الترميم والصيانة في منزل بجنوب إسبانيا.





وتشير مجلة Journal of Archaeological Science، إلى أن العلماء عثروا عام 2019 على هذا النبيذ القديم في مقبرة رومانية بمدينة كارمونا في جنوب إسبانيا، في جرة عمرها حوالي ألفي عام.

Advertisement

وتضيف المجلة: "اتضح أن اكتشاف جرة عمرها حوالي ألفي عام تحتوي على سائل لونه ضارب إلى الحمرة في عام 2019 في مقبرة رومانية في مدينة كارمونا ، جنوب إسبانيا ، كان استثنائيا للغاية وغير متوقع. وأظهرت الدراسة الأثرية الكيميائية للسائل أنه أقدم نبيذ محفوظ في حالة سائلة".

ويشير الباحثون، إلى أنه بعد التحليل الكيميائي للسائل اتضح أن النبيذ كان أبيض اللون، فيه مادة البوليفينول النموذجية لهذا النوع من النبيذ، بالإضافة إلى المعادن المميزة. وأن التركيب الكيميائي للنبيذ الروماني القديم المكتشف لا يختلف كثيرا عن النبيذ الذي ينتج حاليا في جنوب إسبانيا. (روسيا اليوم)