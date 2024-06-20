فيديو يفطر القلوب.. فنان شهير يستغيث بالدموع لإنقاذ أخته من الموت!

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فاجأ الفنان عماد الدين الدوح، الجزائريين بفيديو يستغيث فيه برئيس الجمهورية والمحسنين، لإنقاذ أخته من الموت بعدما ضاقت به أسوار المستشفيات.وقال المغني في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أكن أتخيل يوما أن أواجهكم بهذا الشكل، منذ شهر فقط تم تكريمي من طرف مستشار رئيس الجمهورية، ولكن في الواقع انظروا ماذا يحدث لي".وأضاف: "أختي مريضة تشارف على الموت، تشخيص الطبيب المعالج أكد أنها بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة، غادرت الإنعاش منذ ثلاثة أشهر، وانتقل الميكروب من صدرها إلى رجلها، لم يستقبلها أي مستشفى بما فيها المستشفى الجامعي مصطفى باشا (الأكبر في الجزائر العاصمة)، حيث تركت هناك بدون أي استقبال، حتى إن الطبيب رفع بي شكوى عندما ألححت عليه أن يتكفل بحالتها".