Advertisement

منوعات

قصة غريبة.. مسنة تفقد حياتها بسبب ابنتها والسبب غير متوقع!

Lebanon 24
20-06-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1214068-638545080692441452.jpg
Doc-P-1214068-638545080692441452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شعرت امرأة تُدعى جولي لينيت ديلاني شاكيلي بالندم بعدما تركت والدتها في المنزل وهي مغطاة بالبراز والقروح بعد استخدامها للأريكة كمرحاض.

 وعُثر على والدة شاكيلي، نولين ديلاني، بعد وفاتها في منزلها في مدينة غولد كوست في أستراليا في شهر أيلول من العام 2020.

 وقالت شاكيلي للمحكمة العليا في بريسبان بعد اعترافها بالذنب: "أنا نادمة للغاية".

 ووصل ابن شاكيلي إلى منزل نولين ووجدها ضعيفة وتكافح من أجل التنفس، واتصل بخدمة الطوارئ التي حضرت إلى المنزل في وقت لاحق.

ووجدت الشرطة بعد دخولها إلى المنزل أنه تم تحويل الأريكة التي كانت تجلس عليها نولين إلى مرحاض، مع وجود فتحة كبيرة تحتوي على البراز والبول والمناشف المتسخة.

 وقضت المحكمة بسجن شاكيلي لمدة خمس سنوات لكنها أوقفت تنفيذ الحكم بعدما وجد القاضي أن حجزها لمدة إضافية سيضر بتعافيها.

(lbc)
Advertisement

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:59 | 2024-06-20
11:52 | 2024-06-20
10:03 | 2024-06-20
08:22 | 2024-06-20
07:16 | 2024-06-20
06:10 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24