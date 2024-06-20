كانت متّجهة إلى دبي.. طائرة بنغلادشية تهبط اضطراريا لهذا السبب

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قال مسؤول بنغلادشي إن طائرة تابعة لشركة طيران يو إس-بانجلا كانت متجهة من "شيتاجونج" في بنغلادش إلى دبي وعلى متنها 175 راكبا قامت بهبوط اضطراري في مطار ناجبور الدولي يوم الخميس بسبب مشكلة في المحرك.وقال المسؤول إن الطائرة هبطت في تمام الساعة 10.30 صباحًا بعد أن واجهت مشكلة في المحرك.وأضاف أنه تم إيواء الركاب في طائرة أخرى غادرت إلى وجهتها عند الساعة 7.45 مساء. (news18)