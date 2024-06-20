ألسنة اللهب بلغ ارتفاعها مائة قدم.. غابات نيو مكسيكو تشتعل والأضرار هائلة (صور)

أجبرت الحراق التي اندلعت في الغابات سكان قرية جبلية بجنوب نيو مكسيكو إلى الفرار من منازلهم بموجب أوامر الإخلاء.







وأرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7000 شخص على الفرار من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة حيث تضرر أو دُمر 500 مبنى.

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ووصلت ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها إلى نحو مائة قدم إلى القمم المحيطة بالمدينة التي أغلقت شوارعها لساعات الاثنين، وغطت سحب الدخان المدينة. ووصلت ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها إلى نحو مائة قدم إلى القمم المحيطة بالمدينة التي أغلقت شوارعها لساعات الاثنين، وغطت سحب الدخان المدينة.

واظهرت كاميرات المراقبة بالمدينة شارعًا رئيسيًا مهجورًا والدخان لا يزال يتصاعد في السماء. وقال المسؤولون إن الحريق يقدر بحوالي 57 كيلومتر مربع مع احتواء بنسبة 0٪.

In pictures: Wildfires in US state of New Mexico leave at least two dead after burning through 500 homes and triggering mass evacuation pic.twitter.com/JzxzqOQaVR — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 20, 2024





وأتى الحريقان على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو. وأتى الحريقان على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.









