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ألسنة اللهب بلغ ارتفاعها مائة قدم.. غابات نيو مكسيكو تشتعل والأضرار هائلة (صور)

Lebanon 24
20-06-2024 | 16:49
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أجبرت الحراق التي اندلعت في الغابات سكان قرية جبلية بجنوب نيو مكسيكو إلى الفرار من منازلهم بموجب أوامر الإخلاء.



وأرغم حريقا غابات مستعران في نيو مكسيكو أكثر من 7000 شخص على الفرار من منطقة جبلية في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة حيث تضرر أو دُمر 500 مبنى.
 
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ووصلت ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها إلى نحو مائة قدم إلى القمم المحيطة بالمدينة التي أغلقت شوارعها لساعات الاثنين، وغطت سحب الدخان المدينة.
 
واظهرت كاميرات المراقبة بالمدينة شارعًا رئيسيًا مهجورًا والدخان لا يزال يتصاعد في السماء. وقال المسؤولون إن الحريق يقدر بحوالي 57 كيلومتر مربع مع احتواء بنسبة 0٪.
 


 
وأتى الحريقان على قرابة 80 كيلومترا مربعا وألحقا أضرارا بأكثر من 500 مبنى، بحسب أجهزة الإطفاء في نيو مكسيكو.
 





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