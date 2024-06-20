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برجك اليوم

Lebanon 24
20-06-2024 | 22:43
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 الحمل
تتمتع بمقاومة شديدة وحيوية مضاعقةبحيث يحمل اليك هذا اليوم تغييرا ويخفف عنك ضغطا مهنيا وماليا ويشير إلى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير والطموح الذي يحده شيء لبلوغ الأهداف المرسومة.
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الثور
لا تزال مسيطرا على امورك المهنية والمالية وتلعب اوراقك مفتوحة فتعبر عما تريده وتلاقي الاجماع والتجاوب مع افكارك ومقترحاتك فالاجواء ايجابية تجعلك تتقدم بخطوات واثقة نحو الأمام.
الجوزاء
تبدأ هذا اليوم واثقا من نفسك مقبلا على الحياة مغامرا في مجال جديد مدعوما من القمر الذي يتنقل في برجك فتدرك ما هي افضلياتك وتحصر اهتمامك بها وقد تطرق ابوابا أكثر أهمية بالنسبة إليك وتعيد النظر ببعض القناعات يوم جيد جدا حاول ان تستفيد من كل دقيقة.
السرطان
تخف حماستك في هذا اليوم مع انتقال القمر الى مواجهةمع برجك الذي يسبب بعض الارباكات الصغيرةفرغم كل جهودك قد لا تسير الامور كما انت ترغببل سوف تواجهك تاخيرات والغاءات واحباطات تثير نقمتك ما يجعلك تشكك ببعض الامورنصيحو حاول ان تصبر ولا تترك الانفعالات تتخذ القرار عنك.
الاسد
 تكثر الاحلام وتتحسن الأجواء الفلكية مع وصول القمر الى الجوزاء الذي يحمل لك وعدا واملا وتحقيقا لرغبة طالما حلمت بها وعن خبرا مهنيا واعدا وسفر تقوم به على أثر دعوة او بتخطيط من مؤسسة او شركة تعمل لديها.
العذراء
 أحذر من بعض الجدال وحافظ على متانة أعصابك وحاول ان تقبل ببعض التنازلات والتسويات وتأدية واجباتك بدون تأفف ، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي المواضيع الحساسة وعدم تكرارها في المستقبل.

الميزان
تدخل يوما بناء حيث الدورة الفلكية هوائية ايجابية بمجملها تحمل اليك فرصا مهنية وارباحا معنوية ومادية فتشرق ببريق خاص تحت تاثيرات القمر من الجوزاء فتنعم بحظ مضاعف وتوظف طاقاتكفي مجالات مثمرة وتنطلق تصاعديا نحو النجاح الاكيد.
العقرب
تخف الضغوط في هذا اليوم المميز باحداثه المناسبة على الصعيدين المهني والمالي وتشعر بالاستقرار ويغمرك الفلك بذبذباته الايجابية ويعدك بتغييرات محفزة جدا تملؤك املا وثقة بالمستقبل وتتوصل إلى نتائج مشجعة جداً.
القوس
يشير هذا اليوم الى بعض التراجع وقد تصطدم ببعض التحديات تحت تاثيرات القمر المعاكس من الجوزاء الذي لا يشجعك على خوض بعض الأعمال المتهورة حاول ان تبتعد عن طرح التحديات على انواعها من مهنية الى تجارية أو حتى فنية أو دراسية واقبل ببعض التسويات.
الجدي
 قد لا تسير الامور كما توقعتها او حلمت بها مطلوب الصبر والتعاطي بليونة وهدوء مع التطورات حتى تتغلب على المشاكل ومن المستحسن ألاّ تشارك إطلاقاً في أي نقاش لأنك لن تستوعب ما يقال وتنفعل.
الدلو
تطرق بابك عدة فرص مهنية فتنجح في محاصرة كل العوائق بحذر ودبلوماسية وتتخذ قرارات حكيمة في مجالات العمل وبكل ما يتعلق بمفاوضات مع الجهات الفاعلة ومع المسؤولين في المجال الدراسي والاكاديمي.
الحوت
 حتى ولو كان النمط بطيئا او بدا لك كذلك سوف تتحمل مسؤولية بجدارة وتنتصر على سلبية ومزاج متقلب وقدرة على عدم الاستسلام او التخاذل بسبب تاثيرات القمر من الجوزاء المعاكس فلا تترك مزاجك يتأثر ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية.
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