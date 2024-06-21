Advertisement

منوعات

صاحب "أكبر قرون".. اكتشاف بقايا ديناصور عملاق عاش قبل 78 مليون سنة

Lebanon 24
21-06-2024 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1214207-638545577721828061.png
Doc-P-1214207-638545577721828061.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن علماء من أميركا من اكتشاف ديناصور عملاق له "أكبر قرون" على الإطلاق بين مخلوقات ما قبل التاريخ، ويدعى "لوكي سيراتوبس".

ووفق العلماء فإن الديناصور، الذي جاب الأرض منذ ما يقرب من 78 مليون سنة، كان لديه ما لا يقل عن 20 قرنا في رأسه، ويبلغ طوله 22 قدما (6.7 مترا).
Advertisement

ويبلغ وزن الديناصور حوالي خمسة أطنان ونصف، ويستخدم ما يشبه منقارا قويا في مقدمة فمه لرعي النباتات القصيرة.

وقرنا الديناصور يزيد طولهما عن 16 بوصة (40 سنتيمترا) فوق عينيه، كما تتوزع قرون صغيرة على خديه، وشفرات وأشواك على طول درع رأسه الممتد.

ويعتبر "لوكي سيراتوبس" واحدا من أنواع عديدة من الديناصورات ذات القرون، التي تسمى "Ceratopsians"، والتي جابت غرب أميركا الشمالية خلال العصر الطباشيري.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:46 | 2024-06-21
22:47 | 2024-06-20
22:43 | 2024-06-20
16:49 | 2024-06-20
15:50 | 2024-06-20
13:59 | 2024-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24