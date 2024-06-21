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منوعات
صاحب "أكبر قرون".. اكتشاف بقايا ديناصور عملاق عاش قبل 78 مليون سنة
Lebanon 24
21-06-2024
|
01:57
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تمكن علماء من أميركا من اكتشاف ديناصور عملاق له "أكبر قرون" على الإطلاق بين مخلوقات ما قبل التاريخ، ويدعى "لوكي سيراتوبس".
ووفق العلماء فإن الديناصور، الذي جاب الأرض منذ ما يقرب من 78 مليون سنة، كان لديه ما لا يقل عن 20 قرنا في رأسه، ويبلغ طوله 22 قدما (6.7 مترا).
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ويبلغ وزن الديناصور حوالي خمسة أطنان ونصف، ويستخدم ما يشبه منقارا قويا في مقدمة فمه لرعي النباتات القصيرة.
وقرنا الديناصور يزيد طولهما عن 16 بوصة (40 سنتيمترا) فوق عينيه، كما تتوزع قرون صغيرة على خديه، وشفرات وأشواك على طول درع رأسه الممتد.
ويعتبر "لوكي سيراتوبس" واحدا من أنواع عديدة من الديناصورات ذات القرون، التي تسمى "Ceratopsians"، والتي جابت غرب أميركا الشمالية خلال العصر الطباشيري.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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