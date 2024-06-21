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امرأة تعترف بجريمتها في اتصال هاتفي.. هذا ما عثرت عليه الشرطة في منزلها!

Lebanon 24
21-06-2024 | 12:00
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تحقق السلطات في ولاية كونيتيكت في مقتل شخصين تم الإبلاغ عنهما من قبل امرأة قالت إنها "آسفة" قبل إنهاء المكالمة.

 وتلّقت الشرطة مكالمة صباح الأربعاء من امرأة تدّعي أن "هناك حالة طوارئ" في منزلها.

وقالت الشرطة إن المرأة أعطت عنوان منزلها وقالت "أنا آسفة" قبل إنهاء المكالمة.

 وعثرت الشرطة بعد وصولها إلى المنزل على رجل ميت في الممر، وذكرت صحيفة "ريجيستر سيتيزن" أن الشرطة حاولت الاتصال بأي شخص داخل المسكن لكنّها لم تتمكن من ذلك.

 وأرسلت الشرطة بعد ساعات طائرات من دون طيار وعثرت على امرأة ميتة في درج المنزل.

وكشفت تقارير إعلامية أن الرجل والمرأة كانا يعيشان معاً من دون توضيح نوع العلاقة التي جمعتهما. (lbc)

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