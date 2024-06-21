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الحملإذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك ويرفع من منسوب الثقة بك.الثوريقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس سحراً كبيراً وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام، وتبدي آراءك براحة تامة.الجوزاءيتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة وعن اخبار تخصّ رحيل احد الاشخاص الذي قد يشغل مركزاً او مكاناً مهمّاً، ويؤثر الأمر في أوضاعك.السرطانأنت في خضمّ البحث عن الطرق التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجز.الأسدانتبه من غضب يسود اليوم، ولا تخضع لنزواتك فقد تصطدم بخبر يتعلق بزميل، كأن يكون مرتبطاً أو كأن يقرّر الرحيل بلا سبب.العذراءتشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفادياً لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها.الميزانتبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مجداً أو مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك.العقربمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيداً في الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذها.القوسلا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك.الجديلا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، تجنّب الاخطاء والتهور والتسرع.الدلوقد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولك.الحوتتتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر. (السومرية)