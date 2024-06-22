26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أب يطرد مربية أطفاله ويُثير الجدل.. هذا ما فعلته
Lebanon 24
22-06-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب تصرف أب بجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد طرده مربية طفلته لأنها سمحت لها بتناول 11 علبة من الحلوى، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وقال المستثمر العقاري "براندون أفيديكيان" عبر حسابه على منصة إكس إنه شارك القصة في محاولة منه لزيادة الوعي بين الأهل حول أهمية الانتباه على رعاية أطفالهم.
Advertisement
وأوضح الرجل أن المربية سمحت للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات بتناول 11 علبة من الحلوى، وعندما اكتشفت زوجته ذلك، سألتها عن السبب الذي جعلها تسمح بحدوث هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أخبرتها المربية أن الطفلة استمرت في طلب المزيد من الحلوى، وكشف براندون أنه اتخذ قرارا مع زوجته بطردها وعدم السماح لها بالاقتراب من أطفالهما مرة أخرى.
ومع ذلك، أثار المنشور جدلا بين المتابعين حيث أيّده البعض في ردّ فعله ولكن البعض الآخر اكتفى بالسخرية من الموقف.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
Lebanon 24
هذا ما سيفعله مصرف لبنان خلال أشهر
16:08 | 2024-06-21
21/06/2024 04:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما أعلنته إسرائيل بشأن لبنان!
14:01 | 2024-06-21
21/06/2024 02:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
Lebanon 24
"تسونامي سيطال دولة" مصدره لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عنه؟
14:00 | 2024-06-21
21/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الله يخليلو إمو"... ديانا فاخوري تتحدّث عن إبن زوجها ما قالته عنه لافت (فيديو)
Lebanon 24
"الله يخليلو إمو"... ديانا فاخوري تتحدّث عن إبن زوجها ما قالته عنه لافت (فيديو)
07:32 | 2024-06-21
21/06/2024 07:32:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
Lebanon 24
تريث في دفع رسوم الميكانيك وهذا هو السبب
01:30 | 2024-06-22
22/06/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:16 | 2024-06-22
إسرائيليّ يُثير موجة من السخرية.. ضحك الجميع عليه إليكم ما قاله بالفيديو
05:06 | 2024-06-22
"سأطعنك لا شكّ أنك سوريّ".. فيديو مُرعب في تركيا لرجل يُهدّد طفلاً ويضربه
04:25 | 2024-06-22
أسماك القرش "تضحك".. شاهدوا الصور
03:00 | 2024-06-22
كان يزحف على الحائط.. صرصور يقطع مؤتمر المتحدث باسم الخارجية الأميركية! (فيديو)
02:28 | 2024-06-22
فتك بالأبقار وأهلكها: مرض غريب يتنشر ويُرعب دولة عربية.. هذه عوارضه
01:00 | 2024-06-22
هر مصاب بداء الكلب يُثير الرعب في بلدة جزائرية.. خدش وعض العشرات!
فيديو
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
22/06/2024 12:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
22/06/2024 12:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
22/06/2024 12:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24