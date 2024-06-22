أب يطرد مربية أطفاله ويُثير الجدل.. هذا ما فعلته

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تسبب تصرف أب بجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد طرده مربية طفلته لأنها سمحت لها بتناول 11 علبة من الحلوى، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.وقال المستثمر العقاري "براندون أفيديكيان" عبر حسابه على منصة إكس إنه شارك القصة في محاولة منه لزيادة الوعي بين الأهل حول أهمية الانتباه على رعاية أطفالهم.وأوضح الرجل أن المربية سمحت للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات بتناول 11 علبة من الحلوى، وعندما اكتشفت زوجته ذلك، سألتها عن السبب الذي جعلها تسمح بحدوث هذا الأمر.وفي هذا السياق، أخبرتها المربية أن الطفلة استمرت في طلب المزيد من الحلوى، وكشف براندون أنه اتخذ قرارا مع زوجته بطردها وعدم السماح لها بالاقتراب من أطفالهما مرة أخرى.ومع ذلك، أثار المنشور جدلا بين المتابعين حيث أيّده البعض في ردّ فعله ولكن البعض الآخر اكتفى بالسخرية من الموقف.(lbci)