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بسبب حماتها.. امرأة حامل تواجه مشكلة معقّدة

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:00
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تفاجأت أم حامل بطلب حماتها الغريب إذ ترغب الأخيرة أن يناديها حفيدها الذي لم يولد بعد بـ"أمي" بدلاً من "جدتي".

 وأوضحت الأم أيضًا أنه بالنسبة للجدة من المنطقي أن يحب الولد جدته أكثر من والدته، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

 وقالت الجدة إن الشيء الوحيد الذي قامت به أمه ولم تستطع هي أن تقوم به كان إنجابه، ولكنها قادرة على منح الطفل كافة الأمور المعنوية والمادية التي ستؤمّنها والدته.

وشرحت المرأة أن حماتها تعتقد أنها سرقت ابنها منها، معتبرة أنها لا تستحق أن تنجب طفلها، الأمر الذي أثار دهشتها وصدمها. (lbc)

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