قبل زفافها بساعات... إحباط زواج قاصر تبلغ 14 عاما في مصر

أعلنت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا المصرية، إحباط محاولة زواج قاصر تبلغ من العمر 14 عاما اليوم السبت، قبل إتمام زفافها في إحدى قرى مركز دشنا شمالي محافظة قنا.





وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشارت سميحة سعد إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من النجدة لحماية الطفل، باعتزام أسرة فتاة صغيرة قاصر تدعى "آية.ح.ع" وتبلغ من العمر 14 عاما، إتمام زفافها، في مخالفة واضحة لقانون الطفل الذي يمنع زواج الفتيات قبل إتمام سن الـ18 عاما.

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وقالت سميحة سعد إنه جرى التواصل من جانب لجنة حماية الطفل مع أسرة الطفلة للعدول عن الزواج قبل بلوغها السن القانونية، وتعريفهم بالأضرار الناتجة عن زواج القاصرات صحيا وقانونيا.

وأوضحت "سعد" أنه جرى إيقاف الزواج بعد أخذ التعهدات اللازمة على والد الطفلة بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانونية (18 عاما)، لافتة إلى أأنه ستتم متابعة الطفلة أسبوعيا للتأكد من عدم إتمام زواجها في الخفاء.

وشددت المديرة العامة لوحدة حماية الطفل بمحافظة قنا على أنه في حالة المخالفةـ سيجري تقديم مذكرة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (روسيا اليوم)