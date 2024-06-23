بالفيديو... الأمير ويليام يرقص في حفل للمغنية تايلور سويفت

رصدت كاميرا الأمير ويليام وهو يرقص خلال حفل للمغنية الأميركية تايلور سويفت في استاد ويمبلي بلندن، حيث حضر أمير ويلز العرض مع أطفاله، الأمير جورج، والأميرة شارلوت والأمير لويس، واحتفل الأمير بعيد ميلاده الثاني والأربعين. (cnn)

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