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فنون ومشاهير
بالفيديو... الأمير ويليام يرقص في حفل للمغنية تايلور سويفت
Lebanon 24
23-06-2024
|
04:40
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رصدت كاميرا الأمير ويليام وهو يرقص خلال حفل للمغنية الأميركية تايلور سويفت في استاد ويمبلي بلندن، حيث حضر أمير ويلز العرض مع أطفاله، الأمير جورج، والأميرة شارلوت والأمير لويس، واحتفل الأمير بعيد ميلاده الثاني والأربعين. (cnn)
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