العثور على حوت نافق في الشرق الأقصى الروسي (صورة)

عثر في جزيرة إيتوروب في الشرق الأقصى الروسي على حوت نافق على شاطئ بحيرة سوبوتشنوي قرب مدينة كوريلسك.





وتظهر على الحوت جروح أحدها بالقرب من عينه اليسرى.



واستبعد الخبراء أن تكون الجروح التي تعرض لها الحوت قد تسببت في نفوقه، نظرا لحجمه الكبير وسماكة دهنه. (روسيا اليوم)

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