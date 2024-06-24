محامٍ ينهي حياة والدته وأشقائه ذبحاً.. تفاصيل مُرعبة عن جريمة هزت مصر

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مذبحة عائلية بشعة شهدتها مؤخرا قرية مصرية حيث قتل محام والدته وأشقاءه ذبحا.فقد تلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع مذبحة في عزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور في محافظة الغربية، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال.وبدأت الواقعة بملاحظة أهالي عزبة رستم وإبلاغهم السلطات بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.وداهمت السلطات المنزل واكتشفت وجود 3 جثث لسيدتين وشاب، وكانت الجثة الأولى "لوالدة المتهم" وهي في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي "أ. أ" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م. أ".وتبين أن القاتل هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.أ"، ويبلغ من العمر 29 عاماً ويعمل محاميا.وبسؤال أهالي القرية أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.وتم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.(العربية)