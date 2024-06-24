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منوعات
حدثٌ مؤلمٌ في سوريا.. حرَقَ زوجته بسبب المال
Lebanon 24
24-06-2024
|
08:44
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أقدم أحد الاشخاص على حرق زوجته في شارع النور بمدينة الرقة، بسبب رفضها إعطائه المال، علمًا أنّه من متعاطي المخدرات، حسب المرصد السوري.
وحاول الأهالي التدخل إلا أنه أقدم على تهديدهم بأداة حادة، وفر هارباً إلى جهة مجهولة، بينما أسعفت السيدة إلى أحد المشافي في المدينة لتلقي العلاج.
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وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 13 من حزيران الجاري، إلى عملية أمنية نفذتها وحدات "مكافحة المخدرات" التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، استهدفت تجار ومروجي المخدرات. (المرصد السوري)
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