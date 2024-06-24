Advertisement

منوعات

حدثٌ مؤلمٌ في سوريا.. حرَقَ زوجته بسبب المال

Lebanon 24
24-06-2024 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1215400-638548411761912050.png
Doc-P-1215400-638548411761912050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم أحد الاشخاص على حرق زوجته في شارع النور بمدينة الرقة، بسبب رفضها إعطائه المال، علمًا أنّه من متعاطي المخدرات، حسب المرصد السوري.
 
وحاول الأهالي التدخل إلا أنه أقدم على تهديدهم بأداة حادة، وفر هارباً إلى جهة مجهولة، بينما أسعفت السيدة إلى أحد المشافي في المدينة لتلقي العلاج.
Advertisement

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الـ 13 من حزيران الجاري، إلى عملية أمنية نفذتها وحدات "مكافحة المخدرات" التابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة، استهدفت تجار ومروجي المخدرات. (المرصد السوري)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:41 | 2024-06-24
07:47 | 2024-06-24
05:06 | 2024-06-24
04:33 | 2024-06-24
02:30 | 2024-06-24
01:47 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24