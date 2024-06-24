حياتها في خطر.. ذئاب تعافب امرأة داخل حديقة حيوانات في فرنسا

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً بجروح خطيرة بعدما هاجمتها الذئاب في حديقة حيوانات "تواري" في باريس، وفق وكالة "فرانس برس".



وأشار مصدر مطلع إلى أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة التاسعة صباح الأحد، إذ تعرضت امرأة للعض في الرقبة والساق والظهر خلال الهجوم، في حديقة حيوان تويري على بعد نحو 40 كيلومترا غربي العاصمة الفرنسية.

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ويُعتقد أن المرأة خرجت بمفردها للركض، بعد أن أمضت وقتا مع عائلتها في نُزل على طراز رحلات السفاري في حديقة الحيوان.