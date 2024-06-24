Advertisement

منوعات

حياتها في خطر.. ذئاب تعافب امرأة داخل حديقة حيوانات في فرنسا

Lebanon 24
24-06-2024 | 10:41
A-
A+

Doc-P-1215434-638548481654676328.jpg
Doc-P-1215434-638548481654676328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيبت امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً بجروح خطيرة بعدما هاجمتها الذئاب في حديقة حيوانات "تواري" في باريس، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشار مصدر مطلع إلى أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة التاسعة صباح الأحد، إذ تعرضت امرأة للعض في الرقبة والساق والظهر خلال الهجوم، في حديقة حيوان تويري على بعد نحو 40 كيلومترا غربي العاصمة الفرنسية.
Advertisement
 
ويُعتقد أن المرأة خرجت بمفردها للركض، بعد أن أمضت وقتا مع عائلتها في نُزل على طراز رحلات السفاري في حديقة الحيوان.
 
وقالت ماريفون كايليبوت المدعية العامة في فرساي، إن حياة المرأة في خطر.

وأضافت أنه "لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد ارتكبت خطأ، أم أن المسار لم يتم تحديده بوضوح".

وذكرت أن "المستجيبين وصلوا إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة، وأُبعدت الذئاب".

وقال مصدر إن "المرأة لا بد أنها اجتازت أنظمة أمنية وخندقا وسياجا كهربائيا، من المفترض أن يبقي الحيوانات بالداخل". (سكاي نيوز عربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2024-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:30 | 2024-06-24
08:44 | 2024-06-24
07:47 | 2024-06-24
05:06 | 2024-06-24
04:33 | 2024-06-24
02:30 | 2024-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24