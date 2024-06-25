26
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
35
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
احتجزه جاره في بيته 27 سنة.. صورة للمختطف الذي شغل الجزائر تُفاجئ الملايين
Lebanon 24
25-06-2024
|
02:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
انشغل الجزائريون مؤخرا بصورة للشاب الذي كان محتجزاً في بيت جاره لمدة 27 سنة وتم العثور عليه في أيار الفائت.
في التفاصيل، التقط قريب عمر ب. صورة له، هي الأولى من نوعها، ونشرها على صفحته في إنستغرام، ما أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
حيث ظهر الشاب مبتسماً، فيما لا يبدو وضعه سيئاً، فضلاً عن عدم وجود أي ندوب أو جروح أو حتى آثار احتجاز لمدة تفوق ربع القرن.
"يبدو وضعك جيداً"
وأعادت العشرات من الصفحات على وسائل التواصل نشر الصورة، فيما انهالت التعليقات وعبر البعض عن استغرابهم من شكل الشاب.
إذ كتب أحدهم: "الحمدلله على سلامتك. جميعنا تعاطف معك، إن شاء الله تعوض ما فاتك مع العائلة والأحباب".
فيما قال آخر: "كنا نخشى أن نراك في صورة أخرى، لكن الحمدلله يبدو وضعك جيداً".
في حين دعا كثيرون وزارة العدل لتوضيح كامل تفاصيل القضية التي قالوا إنها لا تزال غامضة، خاصة أنها "قضية رأي عام وليست حادثة عادية"، متسائلين: "هل كان المختطف يعامله جيداً؟ لا بد من فك هذه الألغاز".
يذكر أن قضية الشاب الذي كان محتجزاً في بيت جاره لمدة 27 سنة ، كانت أثارت ضجة واسعة في البلاد، وذلك بعد منشور لأخت الجاني على فيسبوك، بدون ذكر هويتها، قالت فيه إن الضحية محتجز لدى جاره ولا يزال على قيد الحياة، ما دفع السلطات للتحرك والتحقيق وكشف اللغز.(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
24/06/2024 03:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
Lebanon 24
هذا ما ستقصفه إسرائيل داخل لبنان.. إليكم ما قيل في تل أبيب!
14:30 | 2024-06-24
24/06/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
Lebanon 24
حديث عن قصف طال البقاع.. أنباء متضاربة بشأن ما حصل
11:22 | 2024-06-24
24/06/2024 11:22:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب لدغة البعوض.. وفاة ابن مدينة طرابلس في دبي هذا ما حصل معه (صور)
Lebanon 24
بسبب لدغة البعوض.. وفاة ابن مدينة طرابلس في دبي هذا ما حصل معه (صور)
04:46 | 2024-06-24
24/06/2024 04:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
Lebanon 24
"فرح كبير".. شاهدوا ماذا حصل في المطار!
16:57 | 2024-06-24
24/06/2024 04:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:26 | 2024-06-25
قدموه قربانا للجن.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الطفل المصري الذي ذبحه أقاربه في جريمة هزت مصر
23:09 | 2024-06-24
لأنها فلسطينية الأصل.. أميركية حاولت إغراق طفلة في الثالثة لكن هذا ما حصل!
22:23 | 2024-06-24
برجك اليوم
15:00 | 2024-06-24
دمّر حفل الكشف عن جنس الجنين.. لن تصدقوا ما حصل مع هذا الأب!
12:30 | 2024-06-24
عانت من اضطرابات نفسية وحاولت الانتحار.. ما قام به زوج والدتها كان مروعا! (صورة)
10:41 | 2024-06-24
حياتها في خطر.. ذئاب تعافب امرأة داخل حديقة حيوانات في فرنسا
فيديو
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة بيده.. نجوى كرم برفقة زوجها رجل الأعمال الإماراتي كصبية عشرينية وحفل ناجح في السويد (فيديو)
03:47 | 2024-06-24
25/06/2024 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
Lebanon 24
بسبب "معاكستهم" لزوجته.. شجار بين نجم عربي شهير وشبان في مجمع تجاري (فيديو)
03:07 | 2024-06-22
25/06/2024 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
25/06/2024 10:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24