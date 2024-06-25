حادثة مروعة.. جهاز مشي يسقط شابة من الطابق الثالث (فيديو)

تم تداول فيديو وثق لحظة سقوط شابة في صالة ألعاب رياضية في إندونيسيا من فوق جهاز المشي ووقوعها عبر نافذة في الطابق الثالث.



ويظهر الفيديو محاولة الشابة التي تبلغ من العمر 22 عاما الإمساك بإطار النافذة لكنها فشلت وسقطت من الطابق الثالث.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشابة ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقها وشقيقها الأصغر.

Detik -detik seorang Perempuan meninggal usai terjatuh dari treadmill dan terpental keluar dari jendela yang ada di lantai 3 tempat Gym. (18/6/2024)



📍Pontianak pic.twitter.com/blTEfUvSZy — Miss Tweet | (@Heraloebss) June 18, 2024 Advertisement

وتم نقل الشابة إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.



وكشف تشريح الجثة أنها عانت من كدمات وجروح في رأسها.



وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي بالنسبة للنافذة كان "خطيرا"، حيث كانا على بعد 60 سم فقط.



وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية بعدم فتح النوافذ، لكن أحدها كان تالفا.(سكاي نيوز)





