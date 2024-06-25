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فرحته قتلته.. وفاة رجل فاز بـ 4 ملايين دولار (فيديو)

Lebanon 24
25-06-2024 | 13:00
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في تحول صادم للأحداث في كازينو مارينا باي ساندز في سنغافورة، ورد أن رجلاً توفي بعد وقت قصير من فوزه بمبلغ مذهل قدره 4 ملايين دولار.

 وبحسب ما ورد أصيب الشخص الذي لم يذكر اسمه بسكتة قلبية مميتة ناجمة عن الإثارة التي عاشها إثر فوزه.

 ووقعت الحادثة وسط أجواء مبتهجة في الكازينو الشهير، حيث فاز الرجل المحظوظ بالجائزة الكبرى البالغة 4 ملايين دولار.

 ووصف شهود كيف انهار الرجل وسط الاحتفالات. وبدأت جهود إنعاشه على الفور من قبل موظفي الكازينو والمستجيبين للطوارئ الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، لكن لسوء الحظ، لم يتمكنوا من إنقاذه. (LBC)

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