تعاني من اضطراب خطير.. عائلة تسأل عن ابنتها التي اختفت بظروف غامضة!

اختفت امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً وتعاني من اضطراب ثنائي القطب بظروف غامضة بعد زيارتها لأحد مقاهي "ستاربكس" في مطار هارتسفيلد الدولي في أتلانتا، ما دفع الشرطة للبقاء في حالة تأهب قصوى والبحث عنها.

وقالت إدارة شرطة لاغرانج إن هولي نويل سي شوهدت للمرة الأخيرة بحسب كاميرات المراقبة حوالي الساعة 5.50 مساءً يوم 20 حزيران.

وشوهدت سي في اللقطات وهي تركن شاحنتها وتسير في المطار قبل دخولها إلى المقهى.

وقامت الشرطة بتوسيع نطاق البحث ليشمل الولايات المجاورة وأصدرت تنبيهات إلى ولاية جورجيا بأكملها.

ومن جهتها، قالت والدة سي إن ابنتها تعاني من اضطراب ثنائي القطب ولا تتناول أدويتها، مضيفةً أن عائلتها تشعر بالقلق بشأن سلامتها.

وشوهدت سي قبل يومين من اختفائها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وهي تمسك بزجاجة كحول أثناء نزولها الدرج. (lbc)