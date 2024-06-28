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طلب منها ترك عملها.. فطالبته بنصف شركته

Lebanon 24
28-06-2024 | 04:25
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كشفت امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا، من خلال منشور عبر منصة reddit، أن زوجها اقترح عليها ترك عملها للتركيز على أطفالهما، حيث أنهما ينتظران طفلهما الثالث.
 
رداً على ذلك، اقترحت المرأة على زوجها أن يمنحها نصف شركته، وكانت حجتها أنه إذا تم الطلاق، فإنها ستفتقر إلى الأمن المالي، بعد أن كرّست حياتها لسنوات كربة منزل، بينما سيحتفظ زوجها بمسيرته المهنية وثروته المتراكمة.
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وأضافت: "سيكون هذا ثمن بقائي في المنزل وتربية أطفالنا حتى يكون أقل قلقًا وتوترًا".
 
وذكرت المرأة أن زوجها "فوجئ" بمطلبها، وتساءلت عما إذا كان ما فعلته خطأ، بعدما عاداها الاصدقاء.

وعلّق أحد مستخدمي موقع Reddit قائلاً: "في رأيي، يبدو هذا معقولاً للأسباب التي ذكرتها بالضبط. فأنت لا تريدين أن تكوني المرأة التي تكتشف في الخمسينيات من عمرها أن العمل كنادلة هو خيارها الوحيد لأن مهاراتها المهنية قد تجاوزت موعد استحقاقها". (رصد لبنان24)
 

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