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فنون ومشاهير

هي فنانة معروفة... رجل أعمال يعرض "فيلا" ومبلغاً كبيراً من المال على زوجته للإنفصال عنها

Lebanon 24
28-06-2024 | 06:07
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ستحصل الفنانة الروسية الشهيرة ألسو على 2.5 مليار روبل من رجل الأعمال والملياردير يان أبراموف مقابل الطلاق منه.

وقال موقع Starhit الإلكتروني: "من أجل عدم توريط ألسو في إجراءات طلاق صعبة عرض زوجها يان أبراموف على النجمة وأطفالها أصولا وممتلكات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل".
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وأعرب الملياردير عن استعداده لمنح زوجته فيلا في قبرص تقدر قيمتها بـ450 مليون روبل، ودفع 250 مليون روبل لها وفقا لجدول السداد المتفق عليه ومنحها مجموعة من المجوهرات بقيمة نصف مليار روبل، ويقترح يان أبراموف كذلك تسليم شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 771 مليون روبل لأطفالهما.

واقترح زوج ألسو عدم رفع القضية إلى المحكمة ومحاولة حلّ الوضع بشكل وديّ. (روسيا اليوم)
 
 
 

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